Сетевое издание|18+|Вторник|5 дек 2023|03:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Молодого жителя Земетчинского района убили на Дне села

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


40-летнего жителя поселка Пролетарского Земетчинского района будут судить за убийство 27-летнего незнакомца на празднике.

По версии следствия, поздним вечером 19 августа 2023 года мужчины поругались у Дома культуры. Старший, будучи пьяным, ударил младшего ножом в грудь. Через некоторое время пострадавший скончался в машине, на которой его повезли в больницу.

Злоумышленник признал свою вину и рассказал, что вечером выпивал в компании на Дне села и поссорился с одним из своих знакомых. Он сходил домой, а когда вернулся, обидчика уже не нашел. Под руку попался пьяный молодой мужчина.

«Причину конфликта не помнит. Ему показалось, что тот намахнулся на него ногой, и он ударил его в грудь имевшимся при себе ножом. Убивать не собирался, хотел припугнуть, чтобы оппонент извинился. Затем он попытался найти автомобиль для отправки пострадавшего в больницу. После этого вернулся домой, выбросив по дороге нож в реку Раевку. Сам вызвал сотрудников полиции», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В отношении мужчины завели уголовное дело, материалы которого уже направлены в Земетчинский районный суд.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте