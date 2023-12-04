Молодого жителя Земетчинского района убили на Дне села

04.12.2023 | 21:20

40-летнего жителя поселка Пролетарского Земетчинского района будут судить за убийство 27-летнего незнакомца на празднике.

По версии следствия, поздним вечером 19 августа 2023 года мужчины поругались у Дома культуры. Старший, будучи пьяным, ударил младшего ножом в грудь. Через некоторое время пострадавший скончался в машине, на которой его повезли в больницу.

Злоумышленник признал свою вину и рассказал, что вечером выпивал в компании на Дне села и поссорился с одним из своих знакомых. Он сходил домой, а когда вернулся, обидчика уже не нашел. Под руку попался пьяный молодой мужчина.

«Причину конфликта не помнит. Ему показалось, что тот намахнулся на него ногой, и он ударил его в грудь имевшимся при себе ножом. Убивать не собирался, хотел припугнуть, чтобы оппонент извинился. Затем он попытался найти автомобиль для отправки пострадавшего в больницу. После этого вернулся домой, выбросив по дороге нож в реку Раевку. Сам вызвал сотрудников полиции», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В отношении мужчины завели уголовное дело, материалы которого уже направлены в Земетчинский районный суд.