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Криминал

Двух сердобчан избили металлическим затвором

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В Сердобске 55-летний местный житель предстанет перед судом за покушение на убийство. Мужчина вооружился металлическим затвором и набросился на двух человек.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 1 декабря 2021 года. Горожанин был нетрезв и поссорился с мужчинами, с которыми ранее не был знаком.

28-летнему оппоненту сердобчанин нанес три удара по голове, желая убить его.

«Умысел, направленный на совершение убийства, не был доведен им до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку пострадавшему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Второй пострадавший - 35-летний мужчина. Он получил металлическим затвором в лоб. Повреждение квалифицировали как легкий вред здоровью.

Злоумышленника задержали и предъявили обвинение в покушении на убийство и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Его заключили под стражу.

Сейчас уголовное дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

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Источник — фото СУ СК РФ по области
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