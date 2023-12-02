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Криминал

Шантажистка соблазнила зареченца виртуальным интимом по видеосвязи

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Два молодых жителя Заречного подверглись атакам шантажистов. В обоих случаях злоумышленники угрожали распространить интимные кадры с участием горожан.

Об этом пишет портал zarpressa.ru со ссылкой на специалиста по связям с общественностью ОВД по Заречному Сергея Яшкина.

Одной из мишеней стала 19-летняя девушка. В мессенджере вымогатель пригрозил, что отправит ее фото категории 18+ друзьям и знакомым. За молчание он потребовал 10 тысяч рублей и прислал ссылку, по которой запуганная жертва должна была отправить деньги. Но та поступила иначе - обратилась в полицию.

А 26-летний житель закрытого города познакомился с девушкой в социальной сети. Она предложила заняться виртуальным интимом по видеосвязи, а через некоторое время потребовала 3 тысячи рублей под угрозой распространения записи в интернете. К шантажу подключились пользователи с других аккаунтов. Молодой человек тоже обратился к правоохранителям.

По обоим фактам вымогательства возбуждены уголовные дела. Мошенникам может грозить лишение свободы до 4 лет.

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Источник — фото pixabay.com
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