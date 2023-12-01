Принятый звонок обошелся жителю Неверкинского района в 900 тысяч

01.12.2023 | 18:14

64-летний житель Неверкинского района поверил, что на него хотят оформить кредит, и стал жертвой мошенников. Он лишился почти миллиона рублей.

Схему применили распространенную. Мужчине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником департамента по борьбе с экономическими преступлениями, и стал пугать мошенниками, которые вот-вот заберут деньги.

После этого раздался еще один звонок. Человек, назвавшийся сотрудником Министерства финансов, уговорил неверкинца обналичить средства с оформленной кредитки и перевести на продиктованные реквизиты счета.

«Так, выполняя инструкции звонивших, мужчина несколькими переводами перечислил 900 тысяч рублей. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

Возбуждено уголовное дело. Преступников ищут, им грозит до 6 лет лишения свободы.