Кровавая свадьба: сельчанин после застолья ударил брата ножом

В селе Старая Каменка Пензенского района свадьба закончилось поножовщиной. Ее устроил дедушка невесты.
Как установили сотрудники полиции, 67-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
Он рассказал, что накануне его внучка вышла замуж. После торжества к нему приехал в гости родной брат, который нелестно высказался о свадьбе. Сильно нетрезвый пенсионер схватил нож и ударил родственника.
По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. С пожилого сельчанина взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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