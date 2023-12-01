Кровавая свадьба: сельчанин после застолья ударил брата ножом

01.12.2023 | 08:30

В селе Старая Каменка Пензенского района свадьба закончилось поножовщиной. Ее устроил дедушка невесты.

Как установили сотрудники полиции, 67-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Он рассказал, что накануне его внучка вышла замуж. После торжества к нему приехал в гости родной брат, который нелестно высказался о свадьбе. Сильно нетрезвый пенсионер схватил нож и ударил родственника.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. С пожилого сельчанина взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.