Мошенники выманили у зареченки почти 6 миллионов рублей

30.11.2023 | 09:38

53-летняя жительница Заречного поверила незнакомцу, говорившему с ней по телефону, набрала кредитов и отправила деньги мошенникам. Она потеряла несколько миллионов рублей.

20 ноября зареченке позвонил неизвестный. Он представился полицейским и рассказал, что на имя горожанки кто-то пытается оформить кредит. Мужчина предложил ей самой взять деньги у банка, а затем перевести их на безопасный счет.

Женщина поверила и подала несколько заявок в Пензе и в Заречном.

«По указанию звонившего она поясняла сотрудникам финансовых учреждений, что деньги ей нужны для покупки жилья», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

На руках у жительницы закрытого города оказалось около 6 миллионов рублей. Она отправила их через банкомат на 14 незнакомых счетов, как посоветовал незнакомец. Только после этого горожанка поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Преступников ищут, им грозит до 10 лет лишения свободы.