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Криминал

Мошенники выманили у зареченки почти 6 миллионов рублей

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53-летняя жительница Заречного поверила незнакомцу, говорившему с ней по телефону, набрала кредитов и отправила деньги мошенникам. Она потеряла несколько миллионов рублей.

20 ноября зареченке позвонил неизвестный. Он представился полицейским и рассказал, что на имя горожанки кто-то пытается оформить кредит. Мужчина предложил ей самой взять деньги у банка, а затем перевести их на безопасный счет.

Женщина поверила и подала несколько заявок в Пензе и в Заречном.

Мошенники выманили у зареченки почти 6 миллионов рублей

«По указанию звонившего она поясняла сотрудникам финансовых учреждений, что деньги ей нужны для покупки жилья», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Мошенники выманили у зареченки почти 6 миллионов рублей

На руках у жительницы закрытого города оказалось около 6 миллионов рублей. Она отправила их через банкомат на 14 незнакомых счетов, как посоветовал незнакомец. Только после этого горожанка поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.

Мошенники выманили у зареченки почти 6 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело. Преступников ищут, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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