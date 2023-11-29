Забравший деньги у пенсионерок пензенец попал на камеры

29.11.2023 | 09:01

23-летнего жителя Пензы обвиняют в мошенничестве. Молодой человек обманул трех пенсионерок из Нижнего Ломова и Пачелмы.

Согласно материалам дела, в июле 2023 года он познакомился в Сети с участником известной мошеннической схемы «Мама, я попал в ДТП».

Горожанин решил заработать, выполняя роль курьера. Подельник обзванивал будущих жертв, а в обязанности пензенца входило приезжать к ним и забирать деньги, которые якобы требовались для лечения пострадавших или освобождения виновных от уголовной ответственности.

На уловку злоумышленников попались три женщины.

«Сумма похищенных у пенсионерок обманным путем денежных средств составила 830 тысяч рублей, из которых 38 тысяч рублей пензенец оставил себе, а остальные перевел соучастнику преступлений», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Установить личность пензенца удалось благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в банках.

Ранее молодой человек судим не был.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал, ущерб потерпевшим полностью возместил. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавила Светлана Артамонова.

Расследование уголовного дела завершено, его направили на рассмотрение в Нижнеломовский районный суд.