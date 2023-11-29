В Малой Сердобе осудили местного жителя, заступившегося за женщину

60-летнего жителя Малой Сердобы признали виновным в применении насилия к представителю власти.
Инцидент произошел в апреле 2023 года. Мужчина ехал на своем автомобиле по одной из улиц и увидел, как к наглядно знакомой ему сельчанке, которая перешла дорогу в неположенном месте, идет сотрудник ДПС.
Малосердобинец припарковался, покинул машину и направился к женщине и правоохранителю, намеревавшемуся составить административный протокол.
«Мужчина стал выражать недовольство законными действиями и требованиями сотрудника полиции, пытался воспрепятствовать процедуре привлечения своей знакомой к административной ответственности», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Когда слова действия не возымели, сельчанин ударил сотрудника ДПС кулаком в челюсть, причинив физическую боль.
Свой проступок мужчина признал. На судебном заседании он извинился перед правоохранителем.
«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года», - сообщила Светлана Артамонова.
Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀