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Криминал

В Малой Сердобе осудили местного жителя, заступившегося за женщину

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60-летнего жителя Малой Сердобы признали виновным в применении насилия к представителю власти.

Инцидент произошел в апреле 2023 года. Мужчина ехал на своем автомобиле по одной из улиц и увидел, как к наглядно знакомой ему сельчанке, которая перешла дорогу в неположенном месте, идет сотрудник ДПС.

Малосердобинец припарковался, покинул машину и направился к женщине и правоохранителю, намеревавшемуся составить административный протокол.

«Мужчина стал выражать недовольство законными действиями и требованиями сотрудника полиции, пытался воспрепятствовать процедуре привлечения своей знакомой к административной ответственности», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Когда слова действия не возымели, сельчанин ударил сотрудника ДПС кулаком в челюсть, причинив физическую боль.

Свой проступок мужчина признал. На судебном заседании он извинился перед правоохранителем.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года», - сообщила Светлана Артамонова.

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.

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