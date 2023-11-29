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Криминал

16-летний пензенец отнял 800 тысяч рублей у аферистов

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16-летний житель Пензенской области решил заработать мошенничеством в Саратове. Он стал участником аферы и сумел обмануть своих нанимателей.

Об этом сообщает издание «СарИнформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.

Жертвой злоумышленников стала 80-летняя жительница Саратова. Поздней ночью ей позвонила незнакомка и сразу же потребовала возместить ей расходы на лечение. Из слов неизвестной следовало, что ее дочь оказалась в больнице в тяжелом состоянии по вине внучки пенсионерки, та якобы толкнула пострадавшую.

Пожилая женщина поверила звонившей и согласилась заплатить. Через некоторое время к ней пришел парень, которому саратовчанка передала 800 000 рублей.

Вскоре пенсионерка догадалась, что ее обманули, и обратилась в полицию. Правоохранители установили личность курьера, забравшего деньги. Им оказался несовершеннолетний пензенец. Юношу нашли и допросили.

Он подтвердил, что взял сумму у женщины, однако своим подельникам не перевел ни копейки, забрав все себе. Деньги ушли на то, чтобы погасить долги подростка.

Сейчас полицейские проводят проверку. Юному пензенцу грозит до 6 лет лишения свободы.

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