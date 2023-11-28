Водитель возложил часть вины в смертельном ДТП на погоду

28.11.2023 | 11:20

45-летнего жителя Сердобска признали виновником ДТП, в котором погибла 67-летняя женщина. Водитель не заметил ее на пешеходном переходе.

Авария произошла в Сердобске вечером 18 октября прошлого года. Горожанин был за рулем ВАЗ-2110, машина принадлежала его знакомому.

Суд установил, что мужчина двигался по улице Максима Горького со стороны улицы Энергетиков по направлению к Быкова. Водитель превысил скорость, выехал на зебру и сбил женщину. Ту с травмами доставили в больницу. Через несколько часов она скончалась.

«До постановления приговора сердобчанин выплатил сыну погибшей 120 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Свою вину автомобилист признал частично. Он пояснил, что не имел технической возможности предотвратить наезд: было темно, шел дождь, а женщину он увидел лишь тогда, когда она оказалась в метре от капота.

Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права управлять транспортными средствами на три года.

Также сердобчанину предстоит выплатить сыну погибшей 880 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и возместить 25 тыс., которые использовались на оплату услуг представителя потерпевшего.

Автомобилист счел наказание слишком суровым, его защитник подал жалобу, предлагая отменить приговор и передать дело на новое рассмотрение. Однако решение суда оставили без изменения, а апелляцию без удовлетворения.