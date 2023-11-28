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Криминал

В Сердобске мужчина с зажигалкой ограбил микрофинансовую компанию

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В Пензенской области назначили наказание 36-летнему уроженцу Казахстана. Он напал на сотрудницу микрофинансовой организации и заставил отдать ему деньги из сейфа.

Это случилось в октябре прошлого года в Сердобске. Мужчина зашел в офис, одной рукой взял женщину-менеджера сзади за плечо, а другой приставил к ее спине зажигалку, имитируя нож.

«Угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, нападавший потребовал денежные средства из сейфа», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.

Сотрудница не смогла нажать тревожную кнопку. Испугавшись, она вытащила и отдала преступнику 51 000 рублей, после чего тот скрылся.

На следующий день мужчину задержали полицейские. При себе у него было 7 200 рублей, их сразу изъяли. Остальное он успел потратить на выпивку и закуску, а также поездки в Саратовскую область и Сердобский район.

«Свою вину в совершении преступления подсудимый признал частично, пояснив, что в офис компании он заходил накануне, но ему отказали в выдаче кредита, тогда он решил совершить преступление - забрать деньги, подойти и потребовать их, возможно прикрикнуть. Лицо он завязал платком. В руках у него была зажигалка, которой он лишь коснулся спины сотрудницы офиса, никаких угроз в ее адрес не высказывал», - отметили в Пензенском областном суде.

Ранее мужчина привлекался к ответственности за кражи и наркотики. Теперь он отправится в исправительную колонию строгого режима на 4 года и 9 месяцев.

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