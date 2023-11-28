Пензенца с пакетом мефедрона задержали на трассе

28.11.2023 | 10:03

41-летнего пензенца задержали с наркотиками на трассе. За это он может лишиться свободы на долгий срок.

Полицейские остановили машину горожанина 8 ноября на автодороге Нижний Новгород - Саратов.

У мужчины обнаружили гриппер-пакет с веществом внутри. В телефоне водителя были координаты места, где правоохранители нашли еще один спрятанный в полиэтилене наркотик.

Всего было изъято около 300 граммов мефедрона и примерно один грамм МДМА.

«По словам подозреваемого, он работает закладчиком в интернет-магазине», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.