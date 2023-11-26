Зареченец купил две золотые цепи для рецидивиста из Казани

26.11.2023 | 12:28

59-летнего жителя Заречного заманили в ловушку возможностью получить 3 000 бонусов от банка. Неосмотрительный мужчина открыл данные своей кредитной карты аферисту.

Мошенник прислал зареченцу сообщение со специальной ссылкой. Горожанин перешел по ней и ввел в форму личные данные. После этого с кредитки списалось 310 тысяч рублей.

Пострадавший обратился в банк и узнал, что его картой оплатили две крупные покупки в интернет-магазине. Теперь ему нужно возместить потраченное с процентами.

Зареченец обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело и начали поиск злоумышленника. Вскоре он был установлен. Аферистом оказался 36-летний житель Казани.

«По месту жительства подозреваемого изъяты 119 сим-карт, 3 мобильных телефона, 3 ноутбука, которые он использовал при совершении преступлений. В мае этого года мужчина уже был осужден за три аналогичных преступления. Тогда ему назначили условное наказание. Теперь злоумышленник заключен под стражу. Ему грозит лишение свободы до 6 лет», - сообщил порталу «Заречье сегодня» старший следователь следственного отдела ОВД Александр Волков.

Подозреваемый рассказал правоохранителям, что ступил на скользкий путь в мае 2021-го. Требовалось содержать жену и маленького ребенка, поэтому мошенничество стало для него способом заработка.

После того как его осудили, мужчина решил прекратить свою преступную деятельность, однако тяжелое материальное положение вновь заставило вспомнить старое. На свой компьютер он установил специальную программу, которая рассылала пользователям соцсетей сообщения о розыгрыше бонусов от банка. Получив данные карт, злоумышленник выводил деньги со счетов.

Одно из сообщений пришло и зареченцу. Однако аферист посчитал, что банк может заблокировать транзакцию, и воспользовался данными карты, чтобы купить в интернет-магазине две золотые цепи стоимостью 59 тысяч и 250 тысяч рублей. Покупку жителю Казани привез курьер. В тот же день мошенник продал украшения через сайт объявлений.