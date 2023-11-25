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Криминал

Черная неблагодарность: дачник обокрал щедрую соседку

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42-летняя жительница села Полеологово Бессоновского района после завершения дачного сезона решила проверить, в каком состоянии находятся дом и участок.

Ее ожидало неприятное открытие: с террасы исчезли две металлические ванны, топор и двухрозеточный удлинитель.

Дачница направилась в полицию. Стражи порядка осмотрели дверь и поняли, что злоумышленник проник внутрь, повредив замок. Они быстро установили подозреваемого. Им оказался 33-летний сосед владелицы участка.

Тот не стал отрицать своей вины и подробно рассказал, как было дело. Он присмотрел для себя кирпичи. Женщина разрешила забрать стройматериалы.

«Мужчина видел, как хозяйка запирает дверь на террасу, и в этот момент у него возник злой умысел. Он дождался, когда женщина покинет дачный участок, повредил запорное устройство и украл нужные ему вещи. Похищенное он сдал в пункт приема черного металла», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Теперь дачный вор стал фигурантом уголовного дела. Он может провести в местах лишения свободы до 6 лет.

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Источник — фото областного УМВД
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