Черная неблагодарность: дачник обокрал щедрую соседку

25.11.2023 | 15:35

42-летняя жительница села Полеологово Бессоновского района после завершения дачного сезона решила проверить, в каком состоянии находятся дом и участок.

Ее ожидало неприятное открытие: с террасы исчезли две металлические ванны, топор и двухрозеточный удлинитель.

Дачница направилась в полицию. Стражи порядка осмотрели дверь и поняли, что злоумышленник проник внутрь, повредив замок. Они быстро установили подозреваемого. Им оказался 33-летний сосед владелицы участка.

Тот не стал отрицать своей вины и подробно рассказал, как было дело. Он присмотрел для себя кирпичи. Женщина разрешила забрать стройматериалы.

«Мужчина видел, как хозяйка запирает дверь на террасу, и в этот момент у него возник злой умысел. Он дождался, когда женщина покинет дачный участок, повредил запорное устройство и украл нужные ему вещи. Похищенное он сдал в пункт приема черного металла», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Теперь дачный вор стал фигурантом уголовного дела. Он может провести в местах лишения свободы до 6 лет.