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Криминал

Пензенец помог знакомому вызвать такси и лишился телефона

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25-летний пензенец хотел помочь 22-летнему знакомому вызвать такси, но тот исчез с его телефоном. Оставленному без связи горожанину пришлось идти в полицию.

Парень узнал, что такое предательство, 20 ноября. На улице Московской к нему подошел приятель и попросил заказать машину. Пензенец доверчиво отдал свой телефон, а сам отправился в магазин. Когда вернулся, ни мобильного, ни молодого человека не было.

За помощью в розыске обманутый горожанин обратился к полицейским. Те нашли его знакомого, он во всем признался и раскаялся.

Выяснилось, что парень хотел подарить чужой телефон подруге, но, когда узнал, что им заинтересовались правоохранители, выбросил гаджет.

«Сумма ущерба оценивается в 20 000 рублей. Возбуждено уголовное дело», - рассказала старший следователь следственного отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Лескова.

Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. Телефон ищут.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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