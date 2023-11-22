Пензенец перевел неизвестным 11 млн рублей в надежде заработать

22.11.2023 | 10:00

37-летний пензенец попался на уловку мошенников, взял в кредит более 11 миллионов рублей и все их потерял. Он поверил в возможность заработать на торгах.

Началось с того, что мужчина познакомился в интернете с девушкой, которая предложила ему улучшить материальное положение, занявшись биржевой торговлей. Пензенец согласился, после чего ему позвонил специалист по инвестициям и объяснил условия.

Горожанин поверил незнакомцу, установил на телефон приложение и стал отслеживать свои финансовые операции.

«Введенный в заблуждение мужчина оформил несколько кредитов на сумму более 11 миллионов рублей», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

При этом, чтобы получить такую крупную сумму, он оставил в залог свой автомобиль. Все деньги затем пензенец отправил на 17 неизвестных счетов, которые ему назвал незнакомец.

То, что его обманули, житель областного центра понял, только когда увидел в новостях статью о подобной мошеннической схеме, тогда он пошел в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут причастных к преступлению.