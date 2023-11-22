На улице Московской юный пензенец набросился на бессоновца

На улице Московской в Пензе избили 35-летнего жителя Бессоновского района. Мужчина получил травмы, которые врачи оценили как тяжкий вред здоровью.
Инцидент произошел ночью. Гость Пензы прогуливался, когда к нему подошел парень и попросил угостить сигаретой. Мужчина отказал, и завязалась драка.
Вскоре правоохранители установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 18-летний пензенец.
Юноша рассказал, что гулял по Московской вместе с товарищем. Конфликт с мужчиной случился потому, что тот отказался дать сигарету в грубой форме.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.
Пензенцу грозит до 8 лет лишения свободы.
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