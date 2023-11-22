На улице Московской юный пензенец набросился на бессоновца

22.11.2023 | 19:23

На улице Московской в Пензе избили 35-летнего жителя Бессоновского района. Мужчина получил травмы, которые врачи оценили как тяжкий вред здоровью.

Инцидент произошел ночью. Гость Пензы прогуливался, когда к нему подошел парень и попросил угостить сигаретой. Мужчина отказал, и завязалась драка.

Вскоре правоохранители установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 18-летний пензенец.

Юноша рассказал, что гулял по Московской вместе с товарищем. Конфликт с мужчиной случился потому, что тот отказался дать сигарету в грубой форме.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Пензенцу грозит до 8 лет лишения свободы.