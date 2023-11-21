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Криминал

Полицейские задержали на трассе машину с наркотиками

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Двое жителей региона могут лишиться свободы за наркотики в машине. Их задержали полицейские на трассе в Нижнеломовском районе.

Это случилось 9 ноября на 527-м километре автодороги М-5 «Урал». В остановленном Opel Astra были 34-летний водитель и 44-летний пассажир.

Во время обыска у старшего из товарищей полицейские нашли полимерный пакет с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это наркотическое средство метадон массой около 40 граммов

«Для выяснения всех обстоятельств случившегося подозреваемые были доставлены в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Мужчины рассказали, что купили наркотик в интернете и забрали в Москве через тайник.

Возбуждено уголовное дело, приятелям грозит до 10 лет лишения свободы. Оба ранее уже были судимы.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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