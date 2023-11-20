Водитель объяснил, почему разъезжал пьяным по селу Новое Шаткино

20.11.2023 | 15:24

28-летний житель Городищенского района оказался на скамье подсудимых из-за увлечения спиртным. Его обвинили в совершении двух преступлений.

Согласно материалам дела, 12 июня этого года мужчина был в селе Шаткино Камешкирского района. В кабине припаркованного рефрижератора FOTON он распивал горячительное в компании товарища и своей знакомой.

«Между ним и женщиной произошла ссора, в ходе которой он не менее 2 раз ударил женщину кулаком в область лица, причинив переломы височной кости, костей носа и кровоподтеки», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Пострадавшую в итоге госпитализировали.

11 июля на том же автомобиле сельчанин приехал в село Новое Шаткино. Он снова выпил и начал разъезжать по улицам. Это заметили местные жители и обратились в ГИБДД. Водителя задержали на улице Гагарина.

Правоохранители быстро установили, что он управлял машиной, не имея прав. Кроме того, нарушитель порядка отказался от освидетельствования.

Свою вину сельчанин признал частично. На суде он заявил, что помирился с избитой им женщиной еще в день конфликта и возместил ей материальный ущерб.

«Транспортным средством пьяным не управлял, а спал в нем и лишь по просьбе какого-то местного жителя решил отогнать автомобиль от магазина, где он мешал проезду», - рассказала Светлана Артамонова.

Мужчину признали виновным и приговорили к 3 годам и 10 дням лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Также его лишили права управлять транспортными средствами на 2 года.