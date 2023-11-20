В Белинском выстрелили в ногу надоевшему гостю

20.11.2023 | 09:25

В городе Белинском 73-летний местный житель подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью собутыльника.

Согласно материалам дела, инцидент случился 9 ноября. В гости к пожилому горожанину пришел 47-летний знакомый. Мужчины выпивали вместе, а затем хозяин посчитал, что гостю пора уходить.

Тот покидать жилище приятеля не пожелал, и тогда пенсионер прибег к крайним мерам: вооружился имевшимся у него гладкоствольным ружьем и выстрелил компаньону в ноги.

«Пострадавший мужчина получил огнестрельную рану ноги, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью, после чего покинул жилище злоумышленника», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской область Татьяна Махницкая.

Раненого госпитализировали. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, закрепляется доказательственная база. По делу назначили ряд судебных экспертиз.