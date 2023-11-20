Пензячка осталась без жилья и денег после телефонного звонка

65-летняя пензячка лишилась квартиры и 2,5 млн рублей после телефонного звонка. Ее обманул мужчина, представившийся полицейским.
Это случилось в середине октября. Пензячке позвонил неизвестный и рассказал, что кто-то пытается продать ее квартиру по доверенности.
«Чтобы предотвратить действия мошенников, женщине необходимо было сделать фиктивный договор купли-продажи с целью смены кадастрового номера недвижимости», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Поверив, пензячка начала следовать инструкциям. Лжесотрудник присылал ей номера агентств недвижимости. Связавшись с риелтором, женщина договорилась продать свою квартиру за 2,5 млн рублей. Сделку заключили.
Получив деньги, горожанка пришла домой и снова приняла звонок от незнакомца. Он убедил ее, что всю сумму необходимо передать курьеру Центрального банка - якобы так кадастровый номер точно изменится.
Новые условия не насторожили пензячку, она вновь поверила собеседнику и сделала, как он велел. Только после потери денег женщина поняла, что ее обманули, и пошла в полицию. Преступников ищут.
«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону! Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести в заблуждение. Не давайте им такой возможности, сразу же прекращайте общение с незнакомцами!» - рассказали в УМВД.
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