Пензячка осталась без жилья и денег после телефонного звонка

20.11.2023 | 13:45

65-летняя пензячка лишилась квартиры и 2,5 млн рублей после телефонного звонка. Ее обманул мужчина, представившийся полицейским.

Это случилось в середине октября. Пензячке позвонил неизвестный и рассказал, что кто-то пытается продать ее квартиру по доверенности.

«Чтобы предотвратить действия мошенников, женщине необходимо было сделать фиктивный договор купли-продажи с целью смены кадастрового номера недвижимости», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Поверив, пензячка начала следовать инструкциям. Лжесотрудник присылал ей номера агентств недвижимости. Связавшись с риелтором, женщина договорилась продать свою квартиру за 2,5 млн рублей. Сделку заключили.

Получив деньги, горожанка пришла домой и снова приняла звонок от незнакомца. Он убедил ее, что всю сумму необходимо передать курьеру Центрального банка - якобы так кадастровый номер точно изменится.

Новые условия не насторожили пензячку, она вновь поверила собеседнику и сделала, как он велел. Только после потери денег женщина поняла, что ее обманули, и пошла в полицию. Преступников ищут.

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону! Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести в заблуждение. Не давайте им такой возможности, сразу же прекращайте общение с незнакомцами!» - рассказали в УМВД.