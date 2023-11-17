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Криминал

Сердобчанка лишилась 9 миллионов рублей после звонка в Telegram

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53-летняя жительница Сердобска хотела защитить свои сбережения и потеряла их.

Все случилось в начале ноября этого года. Начало положил звонок в мессенджере Telegram.

Незнакомец представился сотрудником силового ведомства и сообщил сердобчанке, что она стала жертвой аферистов и ей надо обезопасить себя.

Горожанка поверила мужчине и согласилась действовать по его инструкциям. Вскоре после звонка поступило уведомление от банка в Саратовской области о том, что женщине одобрили кредит на 3 млн рублей.

Она отправилась в офис банка, оформила заем, а полученные деньги перевела на указанные незнакомцем счета.

«После этого злоумышленник убедил жительницу Сердобска оформить еще один кредит в банке на территории города Пензы. Доверчивая женщина подала заявку на оформление кредита и снова перевела деньги на мошеннические счета», - рассказали в пресс-службе УМВД России по области.

Таким же образом ее убедили «защитить свои сбережения», переведя их на указанные мужчиной счета. Общая сумма ущерба, причиненного аферистом, составила около 9,5 млн рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает личности подозреваемых, причастных к данному преступлению.

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