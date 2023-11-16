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Криминал

Агрессивный бековчанин напал на пенсионера и разгромил его дом

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Житель Бековского района беспричинно избил пенсионера и разгромил его дом. За свои деяния мужчина ответил по закону.

Как установили следствие и суд, 13 июня нетрезвый сельчанин был в гостях у пенсионера. В какой-то момент между мужчинами разгорелся спор, и гость вдруг два раза ударил хозяина в лицо и один раз - по телу. Когда пожилой человек не удержался на стуле и упал, агрессор продолжил избиение, несколько раз ударив его ногой.

Следствие пришло к выводу, что удары гость наносил со значительной силой. Пенсионер получил множественные переломы ребер, гематомы, у него диагностировали пневмоторакс и госпитализировали.

19 июля сельчанин разгромил дом жертвы. Он умышленно уничтожил телевизор и пульт дистанционного управления от него, стереомагнитолу, две электробритвы и другое имущество. Затем, вооружившись деревянным черенком, найденным на веранде, разбил окна. Общая сумма причиненного ущерба составила 6 995 рублей.

Свою вину агрессор признал частично.

«В судебном заседании было установлено, что потерпевший непосредственно перед причинением ему телесных повреждений подсудимым был в доме один, при этом каких-либо действий, представляющих реальную опасность для жизни и здоровья подсудимого, его близких и иных лиц, не предпринимал, в связи с чем в действиях подсудимого отсутствовали состояния как крайней необходимой обороны, так и превышения ее пределов», - сообщили в пресс-службе Бековского районного суда.

Причиненный пенсионеру ущерб признали значительным, поскольку мужчина живет на выплаты и не имеет ни дополнительного дохода, ни подсобного хозяйства.

При вынесении решения суд учел данные о личности злоумышленника, наличие неснятых судимостей и назначил ему 4 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск пострадавшего и постановил взыскать с сельчанина причиненный моральный и материальный вред.

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