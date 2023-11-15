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Криминал

В Пензенской области задержаны похитители человека

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В Пензенской области сотрудники полиции задержали похитителей, везущих свою жертву из Москвы.

По данным следствия, 13 ноября на улице Удальцова в столице трое мужчин в возрасте от 33 до 38 лет потребовали у гражданина 5 млн рублей, а затем усадили его в машину и направились в Пензу.

Угрожая пленнику расправой, они вымогали деньги за освобождение. Однако им так и не удалось поживиться за чужой счет.

«В период движения автомобиля по трассе в Пензенской области преступные действия соучастников были выявлены и пресечены сотрудниками ОУР ОМВД России по Мокшанскому району», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Москвы.

Фигуранты задержаны. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении их под стражу. Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы.

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Источник — фото pixabay.com
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