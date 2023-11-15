У жителя Пензы нашли партию кексов с наркотиком

15.11.2023 | 13:22

36-летний житель Пензы напек себе кексов с гашишным маслом и стал фигурантом уголовного дела. Мужчину задержали полицейские.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что житель Пензы занимается изготовлением наркотиков. При проверке она подтвердилась.

Дома у горожанина обнаружили вещества в 7 контейнерах, стеклянной банке, коробке, пакете и просто в комках. Специалисты экспертно-криминалистического центра изучили находки и идентифицировали: это оказались гашишное масло (более 480 г) и марихуана (около 7 г).

Как рассказал начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВМД России по г. Пензе Евгений Фокин, мужчина собрал наркосодержащие растения на окраине села в Городищенском районе. Часть он высушил и измельчил, остатки использовал для изготовления кексов. Съесть их пензенец планировал сам.

«Ранее подозреваемый привлекался к административной ответственности и является потребителем наркотических средств. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», - сообщил Евгений Фокин.