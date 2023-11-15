Сетевое издание|18+|Среда|15 ноя 2023|15:02
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Снег |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

У жителя Пензы нашли партию кексов с наркотиком

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


36-летний житель Пензы напек себе кексов с гашишным маслом и стал фигурантом уголовного дела. Мужчину задержали полицейские.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что житель Пензы занимается изготовлением наркотиков. При проверке она подтвердилась.

Дома у горожанина обнаружили вещества в 7 контейнерах, стеклянной банке, коробке, пакете и просто в комках. Специалисты экспертно-криминалистического центра изучили находки и идентифицировали: это оказались гашишное масло (более 480 г) и марихуана (около 7 г).

Как рассказал начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВМД России по г. Пензе Евгений Фокин, мужчина собрал наркосодержащие растения на окраине села в Городищенском районе. Часть он высушил и измельчил, остатки использовал для изготовления кексов. Съесть их пензенец планировал сам.

«Ранее подозреваемый привлекался к административной ответственности и является потребителем наркотических средств. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», - сообщил Евгений Фокин.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото и видео областного УМВД
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте