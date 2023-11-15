Пензячку наказали за нежелание гасить кредит на квартиру

15.11.2023 | 10:44

В Пензе предпринимательницу привлекли к уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредита.

Женщина взяли заем на квартиру, но деньги не вносила. Суд обязал ее вернуть сумму долга и расходы по уплате госпошлины - в общей сложности 2 млн 626 тыс. 59 рублей.

Пристав возбудил исполнительное производство, о чем пензячку уведомили под роспись. Однако и после этого гасить задолженность она не спешила. Выяснилось, что, имея на своих счетах в банке 166 тыс. 693 рубля, она не направила средства кредитору, а израсходовала их на личные нужды.

«Зная, что на ее счета обращены взыскания и поступающие денежные средства будут принудительно списаны, она подписывала и направляла в адрес организаций, с которыми работала как индивидуальный предприниматель, письма с просьбой перечислить средства в счет взаиморасчетов на счета своих контрагентов, то есть минуя свои счета», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Таким образом в период с 7 октября 2022 года по 15 мая 2023-го женщина потратила по своему усмотрению в общей сложности 3 млн 685 тыс. 26 рублей. Это говорит о том, что она имела возможность полностью погасить кредит, но не сделала этого.

На суде пензячка признала свою вину и раскаялась в содеянном, ее приговорили к 240 часам обязательных работ.