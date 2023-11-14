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Криминал

Слишком тяжело: в пензенском магазине покупатель украл тележку

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Пензенским полицейским поступило сообщение о нестандартной краже: в одном из супермаркетов покупатель похитил тележку стоимостью 3 000 рублей.

Прибывшие по вызову сотрудники ППС опросили персонал и очевидцев. Помочь найти злоумышленника им помогли записи с камер наблюдения. Подозрение пало на местного 52-летнего жителя. Мужчину нашли и доставили в отдел полиции с целью выяснить, зачем ему понадобилась тележка.

Пензяк честно рассказал, что действовал без злого умысла. Просто он купил арбуз, оказавшийся для него слишком тяжелым. Поэтому мужчина и позаимствовал механическое транспортное средство, чтобы довезти сладкую ягоду до дома.

Теперь пензенцу придется ответить по всей строгости закона. Статья «Кража», по которой на него завели уголовное дело, предусматривает до двух лет лишения свободы.

«Избегайте необдуманных поступков. Помните, что почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро и оперативно установить лиц, совершивших противоправные действия», - призвали граждан в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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