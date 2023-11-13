Жителя Сердобского района убили и спрятали под диван

Жительница села Пригородного в Сердобском районе обнаружила тело 42-летнего брата под диваном в его доме на улице Мареновке.
Мужчина скончался от того, что его кто-то избил.
Преступление раскрыли по горячим следам. Правоохранители установили личности подозреваемых. Ими оказались односельчане: 40-летний мужчина и 18-летний юноша. Это сожитель и сын бывшей жены погибшего.
Расследование показало, что трое знакомых давно враждовали.
«Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемые после распития спиртных напитков направились в дом 42-летнего мужчины, чтобы разобраться с ним за старые обиды. Затем они стали наносить многочисленные удары руками и ногами, а также деревянной ножкой стула и металлической ножкой журнального стола по голове и телу потерпевшего», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Заметив, что жертва больше не дышит, злоумышленники испугались, спрятали тело под диван и скрылись.
В содеянном они признались. Подельникам предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц, и заключили под стражу.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», - рассказали в СУ СК РФ по области.
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