Украденный телефон может стоить пензенцу 5 лет свободы

10.11.2023 | 19:41

20-летний пензенец оставил себе найденную на улице вещь и стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В ноябре прошлого года молодой человек подобрал телефон, лежавший на лавочке возле бара на улице Московской. Выключив мобильный, он выкинул из него сим-карту, а затем отнес в сервисный центр, чтобы сменить прошивку и стереть все данные.

Какое-то время парень пользовался телефоном, как своим, а потом сдал в ломбард за 2 300 рублей (хотя на самом деле он стоил 13 000). Тогда на след преступника вышли полицейские.

Горожанина обвинили в краже. Выяснилось, что он уже привлекался к ответственности.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.