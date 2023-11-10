Махинации с соцвыплатами довели четырех пензенцев до суда

10.11.2023 | 16:29

В Пензе четырех жителей региона в возрасте от 42 до 64 лет будут судить за махинации с материнским капиталом.

Следствие полагает, что в период с 1 февраля 2019 года по 26 февраля 2020-го они, сговорившись, предлагали обращавшимся к ним женщинам «обналичивать» сертификат путем заключения ложных договоров о займах на приобретение по завышенной цене либо строительство жилья в отдаленных районах области.

Потом они оформляли право собственности покупателей на готовые дома либо договоры подряда на их возведение.

«Одновременно оформлялись доверенности, предоставляющие им право на обращение от имени клиентов в государственные органы, совершение действий с приобретаемой недвижимостью, заключение договоров, открытие банковских счетов и распоряжение поступившими денежными средствами», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

После этого злоумышленники от лица доверителей обращались в Пенсионный фонд РФ за соцвыплатой для погашения займа и забирали себе полученные деньги.

В общей сложности таким образом они похитили более 3 млн рублей.

«Кроме того, одна из злоумышленниц в период с 15 августа 2022 года по 3 мая 2023-го представила в Пенсионный фонд РФ недостоверные сведения о рождении у нее ребенка для получения ежемесячного пособия по уходу за ним до полутора лет, денежной выплаты на ребенка от 8 до 17 лет, единовременного пособия при рождении ребенка. Сумма незаконно полученных ею денежных средств превысила 408 тыс. рублей», - добавила Светлана Артамонова.

Сотрудники ПФР заподозрили неладное и обратились к правоохранителям. Когда преступная схема вскрылась и было возбуждено уголовное дело, предприимчивые пензенцы признали свою вину.

Для обеспечения возмещения ущерба пострадавшим на деньги и ювелирные изделия злоумышленников наложили арест.

Сейчас материалы дела направлены в суд.