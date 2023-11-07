Пензячка взяла микрозаем и стала фигуранткой уголовного дела

07.11.2023 | 09:46

19-летнюю пензячку накажут за то, что она не вернула микрозаем, а также взяла его, представив ложные сведения о своей работе и зарплате.

«Мне срочно нужны были деньги, и я не знала, где их взять. Решила оформить микрозаем. Зашла в интернет, перешла по ссылке, ввела паспортные данные и получила 16 000 рублей», - рассказала горожанка.

Но вносить платежи она не собиралась, а деньги хотела оставить себе и потратить.

«Я думала, что все обойдется, но потом на меня написали заявление, и сотрудники полиции меня нашли», - объяснила пензячка.

Возбуждено уголовное дело. Девушка во всем призналась, раскаялась и теперь находится под обязательством о явке.

Ей грозит арест на 4 месяца, сообщила дознаватель отдела полиции УМВД России по г. Пензе Ульяна Тузова.