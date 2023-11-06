Кузнечанке грозит срок за кражу золота у родственницы

06.11.2023 | 10:26

55-летняя кузнечанка из-за денег пошла против семьи. Она украла и продала золото родственницы, которое та оставила у нее дома.

Это случилось в октябре. После визита гостьи горожанка заметила забытые золотые сережки, пошла в ломбард и сдала украшения.

Родственница тем временем отправилась в полицию и заявила о похищении драгоценностей на 18 000 рублей. Сотрудники задержали подозреваемую.

Женщина во всем призналась и раскаялась. Деньги от продажи золота она уже успела потратить.

«В настоящее время украшения изъяты и после проведения экспертизы будут возвращены законной владелице», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Возбуждено уголовное дело. Кузнечанке грозит до двух лет лишения свободы.