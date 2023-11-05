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Криминал

Преступники добрались до 9-летней дочери зареченки

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В Заречном 42-летняя местная жительница обратилась в полицию после контакта мошенников с ее 9-летней дочерью.

Женщина рассказала, что ребенку в мессенджере пришло сообщение о том, что девочка выиграла 3 000 рублей. Для получения денег нужно было отправить код из СМС.

Школьница обрадовалась и последовала инструкции.

«После этого она обнаружила, что к номеру ее телефона подключили услугу и списали со счета 3 тысячи», - сообщил порталу «Заречье сегодня» специалист по связям с общественностью ОВД по Заречному Сергей Яшкин.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Полицейские устанавливают личности причастных к преступлению.

Правоохранители предупреждали ранее, что мошенники научились действовать через детей. Так, они сообщают ребятам о победе в конкурсе, а потом просят совершить действия с телефона родителя, чтобы получить приз. Ребенок называет код из СМС и другие данные аферистам, а те списывают деньги.

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