Преступники добрались до 9-летней дочери зареченки

В Заречном 42-летняя местная жительница обратилась в полицию после контакта мошенников с ее 9-летней дочерью.
Женщина рассказала, что ребенку в мессенджере пришло сообщение о том, что девочка выиграла 3 000 рублей. Для получения денег нужно было отправить код из СМС.
Школьница обрадовалась и последовала инструкции.
«После этого она обнаружила, что к номеру ее телефона подключили услугу и списали со счета 3 тысячи», - сообщил порталу «Заречье сегодня» специалист по связям с общественностью ОВД по Заречному Сергей Яшкин.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Полицейские устанавливают личности причастных к преступлению.
Правоохранители предупреждали ранее, что мошенники научились действовать через детей. Так, они сообщают ребятам о победе в конкурсе, а потом просят совершить действия с телефона родителя, чтобы получить приз. Ребенок называет код из СМС и другие данные аферистам, а те списывают деньги.
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