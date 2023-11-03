19-летний пензенец украл и потратил деньги с кредитки матери

03.11.2023 | 18:41

Судимому за кражи 19-летнему пензенцу снова придется ответить перед законом. Он воровал товары в магазинах и деньги у собственной матери.

Криминальные похождения молодого человека начались в январе. Пензенец отдавал предпочтение алкоголю, шоколаду и косметике.

«Похищенное он выносил из магазинов, спрятав под одежду. Сумма ущерба превысила 8 000 рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В июне горожанин решил украсть деньги у матери. Когда женщина вышла из дома, он забрал из шкафа ее кредитку. Картой оплатил несколько покупок, а затем снял со счета деньги. Урон составил 89 000 рублей.

Пензенца обвинили в 8 кражах, в том числе 5 мелких и 1 - с банковского счета. Он во всем признался, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд», - рассказала Светлана Артамонова.