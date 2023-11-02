В Пензенском районе будут судить невнимательную продавщицу

02.11.2023 | 14:08

38-летнюю продавщицу из села Кондоль Пензенского района наказали за повторную продажу пива подростку.

Первое такое нарушение работница магазина «Ивановский», расположенного на улице Саратовской, допустила в январе 2023 года. Тогда ее привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 30 000 рублей.

22 августа женщина снова пренебрегла своей обязанностью проверять паспорт у юных покупателей и продала 17-летнему парню бутылку пива объемом 1,4 литра.

На этот раз в отношении сельчанки возбудили уголовное дело, материалы которого уже направлены в районный суд.

Ей грозит наказание в виде одного года исправительных работ, уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.