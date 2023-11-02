Сельчанин застал бывшую жену с мужчиной и совершил преступление

02.11.2023 | 13:08

52-летний житель села Вазерки Бессоновского района может лишиться свободы из-за вспыльчивости. Он не смог вынести того, что его бывшая жена завела нового бойфренда 60 лет.

После развода супруги жили порознь. Владельцем квартиры, где обитала женщина, был ее бывший муж, у которого имелись ключи.

Как-то, проходя мимо ее дома, он решил проведать оставленную жену. Открыв дверь, сельчанин был поражен тем, что в квартире поселился другой мужчина. Такой поворот событий привел его в ярость. Владелец принялся выгонять из квартиры нового жильца, грозя убить его, если не уйдет добровольно.

Выдворенный предпенсионер обратился в полицию с заявлением об угрозе убийством. Ревнивец дал признательные показания, на него завели уголовное дело.

«Санкция статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.