В регионе 80 человек осудили за сношение и иные действия с детьми

За последние два года, 2024-й и 2025-й, в Пензенской области 80 человек осудили за половое сношение и иные действия сексуального характера с детьми и подростками до 16 лет.

Всего за преступления против половой неприкосновенности приговор вынесли 163 преступникам, уточнили в областном суде.

В изнасиловании признаны виновными 24 человека, в совершении насильственных действий сексуального характера - 43, в понуждении к действиям сексуального характера - 1, в совершении развратных действий - 15.

Областной суд в апелляционном порядке проверил законность и обоснованность 62 приговоров.

«В целом следует отметить достаточно высокое качество рассмотрения районными судами дел данной категории. Одной из главных проблем при рассмотрении таких дел является доказательственная база, которая зачастую основывается исключительно на показаниях потерпевших (в том числе несовершеннолетних или малолетних). Эти показания могут быть даны спустя несколько лет после предполагаемого преступления, что создает дополнительные сложности. В таких случаях существует риск оговора, как со стороны потерпевшего, так и со стороны его родителей, что может привести к необоснованному осуждению», - отметила судья Пензенского областного суда Ольга Подшибякина.