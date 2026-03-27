В Пензе осудили мужчину, ударившего ножом подростка на ул. Тепличной

Суд вынес приговор 39-летнему пензенцу, который 30 октября прошлого года во дворе дома № 39 на улице Тепличной набросился с ножом на 14-летнего подростка. Его признали виновным в хулиганстве с применением насилия.

Инцидент произошел днем. Мужчина был пьян, когда, находясь в своей квартире, услышал доносившиеся с улицы крики. Пензенцу не понравился шум, он взял по кухонному ножу в каждую руку и отправился к спортивной площадке, где играли дети.

Сначала мужчина стал без повода материться в адрес окружающих, а затем нанес подростку удар ножом в область спины. Здоровью несовершеннолетнего был причинен легкий вред.

Позже пензенец признал вину и пояснил, что плохо помнит произошедшие события. Он принес извинения потерпевшему и выплатил 50 000 рублей.

«Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Он также должен будет выплатить 150 000 рублей в качестве компенсации морального вреда», - сообщили в областной прокуратуре.