В Пензе женщина открывала больничные листы за плату

В Пензе женщина открывала больничные листы за плату
В Пензе 38-летнюю сотрудницу медицинской организации подозревают в получении взятки за оформление листа нетрудоспособности.

В мае прошлого года к женщине обратился работник железнодорожной организации, попросивший за 4 000 рублей открыть ему больничный, хотя реальных оснований на то не было.

Она согласилась, хотя знала, что нарушает закон.

«В ходе проведения оперативных мероприятий выявлено еще 4 аналогичных факта, где сумма вознаграждения составляла от 4 000 до 7 000 рублей. Общая сумма полученных денежных средств составила 23 000 рублей», - сообщили в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.

За мелкое взяточничество в отношении женщины возбудили уголовные дела. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.

«Подозреваемой избрана мера пресечения - обязательство о явке», - добавили в полиции.

