Сельчанин едва не задушил бывшую жену за требование алиментов

26.10.2023 | 11:01

Финансовый вопрос, поднятый жительницей Башмаковского района перед бывшим мужем, едва не стоил ей жизни.

40-летняя женщина потребовала у 33-летнего экс-супруга алименты. Мужчине настолько не понравилась перспектива лишиться денег, что он набросился на нее и начал душить, угрожая убить.

Сельчанке удалось спастись. После этого она обратилась в полицию, и на пороге жилища алиментщика возникли стражи порядка.

Он не стал отпираться и раскаялся в своем поведении. Тем не менее за угрозу убийством на него завели уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, эмоциональному гражданину грозит до двух лет лишения свободы.