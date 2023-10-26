Самодельные патроны могут стоить жителю Липатовки 6 лет свободы

26.10.2023 | 10:16

62-летний житель Липатовки Тамалинского района ответит за самодельные патроны, которые хранил у себя дома. За это он может лишиться свободы на долгий срок.

Во время обыска в жилище у мужчины полицейские нашли 34 патрона для стрельбы из гладкоствольного охотничьего оружия: 33 - 20-го калибра и один 16-го. Он сделал их сам, при этом прав на хранение и ношение боеприпасов не имел.

На сельчанина завели уголовное дело. Он во всем признался и раскаялся.

«В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

За незаконное изготовление боеприпасов мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

«Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.