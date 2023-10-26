Два молодых пензенца попали в полицию из-за семечек

26.10.2023 | 19:42

Двое пензенцев - 21 и 22 лет - сходили в магазин за шоколадками и семечками и были задержаны росгвардейцами.

Это случилось около 22 часов. Молодые люди были пьяны и решили зайти в магазин на улице Ленина, торгующий алкоголем.

Поведение посетителей сразу не понравилось сотрудникам торговой точки: те размахивали руками и громко матерились. Покупать в магазине пензенцы ничего не стали, но и с пустыми руками уходить не захотели. Перед тем как покинуть его, молодые люди положили в карманы шоколад и семечки.

Продавец нажал тревожную кнопку. Сотрудники Росгвардии прибыли на место, получили приметы злоумышленников и отправились на поиски.

«Вскоре подозреваемые были задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.