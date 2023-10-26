Два молодых пензенца попали в полицию из-за семечек

Двое пензенцев - 21 и 22 лет - сходили в магазин за шоколадками и семечками и были задержаны росгвардейцами.
Это случилось около 22 часов. Молодые люди были пьяны и решили зайти в магазин на улице Ленина, торгующий алкоголем.
Поведение посетителей сразу не понравилось сотрудникам торговой точки: те размахивали руками и громко матерились. Покупать в магазине пензенцы ничего не стали, но и с пустыми руками уходить не захотели. Перед тем как покинуть его, молодые люди положили в карманы шоколад и семечки.
Продавец нажал тревожную кнопку. Сотрудники Росгвардии прибыли на место, получили приметы злоумышленников и отправились на поиски.
«Вскоре подозреваемые были задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
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