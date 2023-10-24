Житель Пензенского района спрятал полкило марихуаны в печь

24.10.2023 | 12:32

В Пензенском районе ранее судимый 45-летний местный житель ответит за марихуану, которую пытался скрыть от полиции.

Наркотик был обнаружен, когда к сельчанину пришли с обыском по уже возбужденному делу. Увидев полицейских, хозяин спрятал пакет в банную печь, однако его все равно нашли.

Вес содержимого оказался более 520 граммов.

«По словам мужчины, растение он собрал на окраине одного из сел в Пензенском районе для личного употребления. Он сорвал его незадолго до визита стражей порядка», - рассказала следователь СО ОМВД России по Пензенскому району Алена Синюкова.

Теперь сельчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.