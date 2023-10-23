Пензячка перевела 2,5 млн рублей на 13 чужих счетов

23.10.2023 | 12:20

Еще одна пензячка лишилась крупной суммы денег после разговора по телефону. Она потеряла более 2,5 млн рублей, пытаясь их спасти.

Горожанке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силовых структур. Он рассказал, что на ее имя пытаются оформить кредиты в разных банках, но если женщина успеет сделать это раньше мошенников, то сможет избежать проблем.

«Звонивший пояснил: чтобы деньги оставались в сохранности, ей необходимо перевести их на безопасный счет», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Екатерина Дементьева.

Хотя пензячка и знала о подобных способах мошенничества, она поверила незнакомцу и взяла кредиты, а потом перевела более 2,5 млн рублей на 13 названных ей счетов.

Только потом горожанка поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Преступников ищут, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Полиция просит пензенцев быть осторожнее при разговорах по телефону.

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые вам звонят. Настоящие сотрудники банка найдут другие способы, как с вами связаться. Помните, обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести в заблуждение. Не дайте им такой возможности, сразу прекращайте разговор», - обратилась к горожанам Екатерина Дементьева.