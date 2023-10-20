В Каменке мужчина из-за женщины забил знакомого молотком

20.10.2023 | 12:02

В Каменке 33-летнего местного жителя осудили за убийство. Он забил 57-летнего знакомого до смерти молотком.

Трагедия случилась вечером 12 февраля. Младший выпивал в общей компании со старшим, пока между ними не произошел конфликт. Поводом для ссоры стала бывшая сожительница молодого мужчины.

«В ходе конфликта фигурант уголовного дела молотком нанес стоявшему к нему спиной потерпевшему множественные удары по голове и телу», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

От острой потери крови и тупой травмы груди пострадавший умер на месте.

За убийство суд приговорил жителя Каменки к 8 годам колонии строго режима.