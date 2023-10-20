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Криминал

Сердобчанку посадили за попытку убить подругу двумя ножами

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38-летнюю сердобчанку осудили за покушение на убийство подруги. Преступление было совершено 22 мая этого года, когда женщины выпивали вместе с еще одной знакомой в квартире у пострадавшей.

В процессе девичника хозяйка поругалась с гостьей и обозвала ее воровкой. Та, обидевшись, схватила кухонный нож и ударила им компаньонку в левую голень, а потом другим ножом нанесла пострадавшей удар в область шеи.

Третья женщина смогла оттолкнуть злоумышленницу, благодаря чему трагических последствий удалось избежать.

«Потерпевшая написала по телефону сообщение брату, чтобы он вызвал ей скорую помощь. С полученными травмами ее госпитализировали в медицинский стационар», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В отношении сердобчанки возбудили уголовное дело. Она признала свою вину, но пояснила, что умысла на убийство у нее не было.

Суд назначил ей наказание в виде 7 лет колонии общего режима.

«Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании морального вреда и взыскал в ее пользу с осужденной 100 тысяч рублей», - добавила Светлана Артамонова.

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