Пачелмец из мести сжег две машины односельчанина

20.10.2023 | 14:17

В Пачелме суд вынес приговор местному жителю, совершившему кражу и поджог.

Мужчина был зол на односельчанина: тот подрядил его потрудиться, но расплатился, как считал работник, недостаточно.

В июне пачелмец увидел припаркованный Opel Astra, принадлежащий экс-нанимателю, и немедленно наметил план мести. Он разбил стекло и разблокировал багажник, достал оттуда набор инструментов стоимостью 5 967 рублей, а затем поджег в багажнике пол.

Машина заполыхала, и пламя моментально перекинулось на стоявший рядом автомобиль FAW. Огонь уничтожил обе машины. Ущерб их хозяину составил 430 400 рублей.

Поджигателю, имеющему непогашенную судимость, назначили 2 года и 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Приговор не вступил в законную силу.