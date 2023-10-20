Пачелмец из мести сжег две машины односельчанина

В Пачелме суд вынес приговор местному жителю, совершившему кражу и поджог.
Мужчина был зол на односельчанина: тот подрядил его потрудиться, но расплатился, как считал работник, недостаточно.
В июне пачелмец увидел припаркованный Opel Astra, принадлежащий экс-нанимателю, и немедленно наметил план мести. Он разбил стекло и разблокировал багажник, достал оттуда набор инструментов стоимостью 5 967 рублей, а затем поджег в багажнике пол.
Машина заполыхала, и пламя моментально перекинулось на стоявший рядом автомобиль FAW. Огонь уничтожил обе машины. Ущерб их хозяину составил 430 400 рублей.
Поджигателю, имеющему непогашенную судимость, назначили 2 года и 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Приговор не вступил в законную силу.
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