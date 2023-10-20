Молодые пензенцы потерпели фиаско, зарабатывая наркоторговлей

20.10.2023 | 18:17

26-летнему жителю села Засечного Пензенского района и его 25-летнему другу-подельнику из Пензы грозит многолетнее заключение за попытку заработать наркоторговлей.

Летом приятели связались по интернету с организаторами «бизнеса». С этого времени они получали координаты тайников с партиями наркотиков, доставали содержимое, расфасовывали в гриппер-пакеты и раскладывали в малолюдных местах Пензы.

Места закладок драгдилеры фотографировали и отсылали снимки с координатами соучастникам.

Однако криминальная карьера друзей длилась недолго. В Совхозном проезде их с поличным задержала полиция. Также в квартире одного из них стражи порядка изъяли 100,27 грамма мефедрона.

«Молодые люди находятся под стражей, им грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.