Опасная карусель: в Заречном ребенок пострадал из-за болтов и рукава

19.10.2023 | 17:02

Появились подробности травмирования 12-летнего ребенка в городском парке в Заречном. Он получил несколько переломов, прокатившись на карусели.

«По данным следствия, 14 июня мальчик при катании зацепился рукавом за выступающие болты крепления столешницы аттракциона», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В результате ребенок получил тройной перелом руки и был госпитализирован. Его травмы впоследствии квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

«Причиной стало отсутствие у карусели защиты болтовых соединений», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

По данному факту возбудили уголовное дело.

К дисциплинарной ответственности привлекли трех должностных лиц. Нарушения в парке устранили.