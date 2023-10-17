Москвичка попыталась подкупить следователя в Белинском

17.10.2023 | 17:25

46-летняя москвичка попыталась дать взятку следователю в Белинском и теперь имеет судимость.

13 июля женщина хотела откупить мужа, тоже москвича, который обвинялся в применении насилия к участковому и его публичном оскорблении. Планировалось, что следователь, получив 10 000 рублей, прекратит дело.

Вот только сотрудница следственного комитета оказалась неподкупной. Она не взяла деньги и доложила о преступлении руководству.

«Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа. Предмет взятки - 10 000 рублей - конфискован и обращен в собственность государства», - рассказала старший помощник руководителя управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Кстати, мужа женщины суд ранее тоже признал виновным и оштрафовал - на 90 000 рублей.